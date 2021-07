Donnarumma: «Eriksen? Scioccante, mi ha scosso. Spero di ritrovarlo in campo»

Donnarumma è passato ufficialmente mercoledì a parametro zero al PSG, dopo la scadenza di contratto del Milan. Tornando sul mese passato con l’Italia agli Europei, vinti domenica scorsa, il portiere si sofferma sul malore avuto da Eriksen in Danimarca-Finlandia.

MOMENTO TOCCANTE – Gianluigi Donnarumma ha ripercorso gli Europei per “Sogno Azzurro”, docu-film di Rai 1. Il portiere ora al PSG ricorda il malore avuto da Christian Eriksen: «È stato un momento veramente terribile. Davvero, è stato scioccante. L’abbiamo visto in diretta, perché stavamo nello spogliatoio facendo le cure e guardando la partita. È stato incredibile: io non riuscivo a guardare, gli altri guardavano ma ero talmente scosso che non riuscivo a guardare, mi sentivo vuoto. L’importante adesso è che sia passato il peggio, che Eriksen stia meglio e spero di ritrovarlo in campo il prima possibile».