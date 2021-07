Daino: «Curioso di vedere Inzaghi via dalla Lazio. Inter, problema cessioni»

Inzaghi ha appena iniziato la sua avventura all’Inter e sta dirigendo gli allenamenti nel ritiro di Appiano Gentile. A “TMW Radio”, l’ex difensore Daino ha parlato del neo tecnico nerazzurro e della prossima Serie A.

VIA DA ROMA – Daniele Daino ha fatto il punto sul prossimo campionato, sottolineando anche la sua curiosità di vedere Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter dopo tante stagioni alla Lazio: «Ci sono molte situazioni interessanti nel prossimo campionato. Voglio capire come se la caverà Inzaghi lontano dalla Lazio. Lì era casa sua e ha fatto molto bene, rimanendoci tantissimi anni. Sono curioso di vederlo lontano da Roma. Per capire se è quell’allenatore che ha fatto vedere buonissime cose finora. Poi voglio valutare il lavoro di Maurizio Sarri e José Mourinho nelle due squadre romane. Potrebbero lottare con la Juventus e le milanesi per lo scudetto. Conteranno molto le cessioni, l’Inter da questo punto di vista ha qualche problema».