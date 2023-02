Prima Pagina IN Edicola: Champions League, 4 in 2 punti! E domani l’Inter

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

La grande resa. Corsa Champions League, pari Roma, Gasperini gela la Lazio: quattro squadre in due punti. Il rigore di Dybala tiene a galla Mourinho: a Lecce finisce 1-1. Zappacosta e Hojlund abbattono Sarri (0-2). E l’Olimpico fischia. Dietro la capolista una volata bellissima: domani tocca all’Inter.

TUTTOSPORT

Niente sull’Inter in prima pagina.