Montolivo: «Calhanoglu cresciuto tanto! Atalanta coppia migliore dell’Inter»

Montolivo elogia Calhanoglu per come è riuscito a non far pesare l’assenza di Brozovic in questi mesi all’Inter. Durante il post partita di Lazio-Atalanta su DAZN, l’ex centrocampista indica anche come una coppia dei bergamaschi sia migliore di quella di Inzaghi.

UOMINI CHIAVE – Riccardo Montolivo preferisce Ademola Lookman e Rasmus Hojlund agli altri attaccanti di Serie A: «Nel 2023 probabilmente è la coppia migliore. Poi l’Inter ce l’ha, secondo me il Milan potenzialmente ce l’ha e la Roma anche. Però il campo in questo momento, almeno nel 2023, sta dicendo che questi due dell’Atalanta sono i più continui e i più efficaci. Abbondanza in casa Inter? C’è anche la Champions League, finché ci saranno queste competizioni importanti non sarà un problema. A me Hakan Calhanoglu davanti alla difesa è piaciuto tanto. Da mezzala ti butti dentro e sprechi le energie, davanti alla difesa è cresciuto tanto».