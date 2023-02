Zenga avvisa l’Inter: «Atalanta avvantaggiata per un motivo per la Champions League»

L’Atalanta è una delle pretendenti per i primi quattro posti in Serie A. I bergamaschi sono in corsa per la Champions League, a maggior ragione dopo la vitoria sulla Lazio (vedi articolo), e Zenga ha commentato così la situazione in collegamento con Sky Sport.

VANTAGGI – L’Inter dev’essere attenta alla squadra di Gian Piero Gasperini. L’Atalanta è tra i pericoli per i primi quattro posti in campionato, Walter Zenga ha parlato in questo modo su Sky Sport: «Tra le squadre che lottano per la Champions League, quindi le cinque dietro il Napoli, l’Atalanta è l’unica che non gioca né proprio la Champions League né l’Europa League. La squadra di Bergamo sarà sicuramente avvantaggiata da questo vista anche la rosa ampia. Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri nella settimana scorsa ha detto che le partite del giovedì sera di Conference League tolgono tantissime energie e io sono d’accordo con lui».