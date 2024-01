Pistocchi: «Sommer-Nzola come Maignan-Lovato. Giudizi diversi»

Maurizio Pistocchi alza il polverone relativo a due episodi giudicati differentemente da arbitri e presunti tali nelel televisioni. Le sue parole su Twitter.

ERRORI – Maurizio Pistocchi fa notare qualche incongruenza di troppo nei giudizi: «C’è qualcosa che non mi quadra: se l’uscita alta di Maignan su Lovato (non prende la palla ma il giocatore avversario) in Cagliari–Milan del marzo 2022 era stata giudicata “normale dinamica di gioco” come è possibile che quella di Sommer su Nzola (prende prima la palla, poi l’avversario) in Fiorentina–Inter venga considerata da calcio di rigore? Questo è il vero problema: giudizi differenti su dinamiche simili. E la gente non capisce e, giustamente, si arrabbia»