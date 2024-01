Sensi, Inter e Leicester trovano l’accordo: è fatta! Formule e cifre

Sensi è ormai a un passo dal dire addio all’Inter. Il centrocampista nerazzurro è stato scelte da Maresca come rinforzo per il Leicester City, che punta a tornare il prima possibile in Premier League dopo essere retrocesso. Intanto Fabrizio Romano dà per fatta la trattativa: di seguito i dettagli

FATTA – Stefano Sensi è a un passo dal dire addio all’Inter: “Il Leicester City e l’Inter hanno deciso oggi di chiudere a titolo definitivo la trattativa per Sensi. Si tratterà di un trasferimento a titolo definitivo con una base fissa di circa 500.000 euro più 2 milioni di euro aggiuntivi in ​​caso di promozione in Premier League. Condizioni personali già concordate”. Queste le ultime indiscrezioni di Fabrizio Romano.