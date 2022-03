Pistocchi: «Inter, partita di gran mediocrità contro Milan. Lavoro di Conte…»

Maurizio Pistocchi ha criticato l’Inter di Simone Inzaghi per la partita disputata martedì scorso bel derby di Coppa Italia contro il Milan.

COPPA ITALIA – Queste le parole sul derby tra Milan ed Inter di Coppa Italia (e non solo) da parte di Maurizio Pistocchi all’interno del canale YouTube di FantasyTeam.news. «La Coppa Italia ci ha presentato due semifinali dai contenuti tecnici e agonistici abbastanza mediocri. È stata una partita mediocre quella tra Milan ed Inter. È stata una partita ancora più mediocre quella tra Fiorentina e Juventus. Qualcuno per criticare il comportamento tenuto dalla Juventus nella partita di Firenze ha parlato di fortuna, usando termini più coloriti. La fortuna c’è per tutti e in tutte le partite. È fortuna un pallone respinto dal palo. È fortuna una grande occasione davanti al portiere. La componente legata al fato e al caso in uno sport come quello del calcio è sicuramente molto importante. Quindi non è questo il punto. Non è il fatto che la Juventus abbia vinto una partita all’ultimo minuto di gioco con un autogol il fatto che bisogna più o meno giudicare o condannare. È il comportamento tenuto dalle quattro squadre in campo in questa semifinale e nelle due partite che deve essere oggetto di critica. L’unica, a mio modo di vedere, che ha disputato una partita all’altezza della sua situazione e delle sue possibilità è stata la Fiorentina. Non altrettanto è stato il Milan, che ha sbagliato troppo, anche tecnicamente. Con dei giocatori importanti certi errori non sono accettabili. E l’Inter che ha disputato una partita di grande mediocrità dimostrando che il lavoro fatto da Conte piano piano si sta perdendo».