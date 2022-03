Dumfries, prestazioni in crescendo. Ma ora servono i ‘bonus’

L’Inter affronta alle 20:45 la Salernitana di Nicola in un match chiave per ripartire in campionato. I nerazzurri vogliono tornare a vincere e Simone Inzaghi, per farlo, sembra disposto a non cambiare tanto. Dovrebbe dunque essere titolare Denzel Dumfries che però ha bisogno dei ‘bonus’.

BONUS – In chiave fantacalcio si chiamano ‘bonus’, ovvero assist o gol. Denzel Dumfries ha vissuto una forte crescita nel finale di anno e l’inizio di questo. I passi in avanti dell’olandese sono evidenti ma la sua corsa e la sua fisicità devono riuscire anche a mettere i compagni nelle condizioni di segnare. L’Inter vive una crisi dei gol e quindi l’apporto di Dumfries deve essere sempre più importante. Inter-Venezia, decisa da un gol di Dzeko di testa, è arrivata grazie al cross al bacio di Dumfries. Quello però è l’ultimo dei tre assist in Serie A. Il gol addirittura manca da contro il Torino, decisivo pure quello (1-0). Insomma, tanta crescita ma c’è bisogno dei bonus ora.