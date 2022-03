Inter-Salernitana, primo obiettivo spettatori raggiunto! E restano biglietti

L’Inter questa sera alle 20:45 riceve a San Siro la Salernitana di Nicola. Un match chiave per i nerazzurri che devono tornare assolutamente a vincere per correre verso lo scudetto. I nerazzurri inoltre, avranno una spinta in più dai tifosi.

OBIETTIVO – Questa mattina, su molti quotidiani, si scriveva che l’Inter puntava ad avere questa sera a San Siro 45mila spettatori (vedi articolo). I tifosi nerazzurri però, come la stessa società ha scritto sul sito ufficiale, hanno risposto molto al di sopra delle aspettative. Secondo quanto scrive l’Inter infatti i tagliandi venduti sono già oltre quella cifra. I biglietti sono ancora in vendita con il numero che dunque potrebbe ancora salire. Inoltre va ricordato che, prima del match, i nerazzurri sugli spalti avranno la possibilità di riabbracciare delle leggende, Pagliuca, Sneijder, Materazzi ed Eto’o che verranno premiati per esser stati votati nella Hall of Fame dell’Inter (vedi articolo).