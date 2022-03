Darmian, possibile titolarità per far rifiatare uno stacanovista – Sky

L’Inter alle 20:45 affronta la Salernitana in casa a San Siro e vuole ripartire. I nerazzurri hanno bisogno dei tre punti come il pane con la squadra che vuole dimenticare il mese di febbraio. Matteo Darmian si candida a una maglia da titolare.

TITOLARE – L’Inter contro la Salernitana deve semplicemente tornare a fare l’Inter. I nerazzurri devono mettersi alle spalle il periodo nero di febbraio e tornare a macinare punti verso la corsa scudetto. In campo, Simone Inzaghi, potrebbe adottare qualche cambio. Martedì infatti c’è la trasferta di Anfield contro il Liverpool con Simone Inzaghi che vuol far rifiatare qualcuno. Uno di questi può essere Ivan Perisic secondo Sky Sport con Matteo Darmian pronto a sostituirlo a sinistra. In quel ruolo l’ex Manchester United ci ha già giocato e ha già inciso, sopratutto nella passata stagione con Antonio Conte. Una soluzione che confermerebbe Dumfries a destra (vedi articolo) e che sopratutto farebbe riposare Perisic dopo i tantissimi impegni sempre dal primo minuto e sempre al massimo.

Fonte: Sky Sport