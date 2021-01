Pirlo: Â«La Juventus voleva dimostrare di non essere quella con l’InterÂ»

Pirlo: «La Juventus voleva dimostrare di non essere quella con l’Inter»

Andrea Pirlo Juventus

Pirlo ha parlato a Rai Sport dopo Juventus-Napoli 2-0, partita che ha dato la Supercoppa Italiana ai bianconeri (vedi articolo). L’allenatore bianconero ritiene che i suoi abbiano dato una risposta dopo la sconfitta, con lo stesso risultato, domenica contro l’Inter.

VITTORIA TRE GIORNI DOPO – Domenica sera la Juventus veniva surclassata dall’Inter, ben più di quanto non dica il risultato finale. Stasera i bianconeri hanno vinto la Supercoppa Italiana, anche grazie agli errori del Napoli, e Andrea Pirlo ritiene che sia una risposta: «Era importante vincere, dopo soprattutto la sconfitta dell’altra sera. Dovevamo mostrare il nostro orgoglio: quando vai in campo con questa determinazione poi ti può anche girare bene. Noi volevamo dimostrare che non eravamo quelli dell’altra sera, perché non lo siamo. Stasera ci voleva questo tipo di partita: una partita di squadra, di sacrificio. Quando entri in campo con queste cose poi è più facile che ti porti a casa la vittoria».