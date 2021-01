Inter, respinto nuovamente il Benevento. In ballo resta solo Eriksen – SI

Eriksen Inter-Parma (foto Tommaso Fimiano – copyright Inter-News.it)

L’Inter lavora sul mercato, almeno in uscita. Come riportato da Pedullà – giornalista di “Sportitalia” -, dopo l’ennesimo no al Benevento, resta solo da trovare una destinazione a Eriksen

TUTTO BLOCCATO – Il mercato invernale dell’Inter potrebbe già essere terminato. O quasi. Gli ultimi tentativi del Benevento per arrivare ad Andrea Pinamonti sono stati respinti. Al momento l’attaccante classe ’99 è molto più dentro l’Inter che fuori. E se non esce la quarta punta, non ne entra un’altra. In casa nerazzurra balla solo la situazione legata ad Christian Eriksen, che resta in uscita. Gli ultimi giorni di gennaio potrebbero sbloccare qualcosa. Tutti i riflettori sono accesi sul centrocampista danese.