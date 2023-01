Pioli sorride in vista di Inter-Milan: due recuperati (più uno)

Dopo l’allenamento odierno, Stefano Pioli può tirare un sospiro di sollievo in vista dei prossimi impegni tra cui il derby Inter-Milan del 5 febbraio. Sono tre i giocatori recuperati, due dei quali già convocabili per la prossima sfida contro il Sassuolo.

RECUPERI VISTA DERBY – Stefano Pioli può contare su tre giocatori recuperati dai rispettivi infortuni in vista di Inter-Milan. Dopo l’allenamento di oggi, infatti, Davide Calabria, Theo Hernandez e Ballo-Touré hanno recuperato. I primi due sono già convocabili per il prossimo impegno dei rossoneri contro il Sassuolo, mentre il terzo non è ancora al 100%, ma dovrebbe esserci senza grossi dubbi proprio per il derby. Ancora a rischio, invece, Fikayo Tomori.