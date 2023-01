Breda: «Skriniar? Inzaghi dia un messaggio di fiducia all’Inter! Ma gli parli»

Skriniar non giocherà più sino a fine mercato, complice la squalifica in Cremonese-Inter, perciò potrebbe aver finito la sua esperienza se il PSG dovesse prenderlo a gennaio. L’allenatore Breda, in collegamento con Sportitalia, spiega come dovrebbe gestirla Inzaghi.

INTER, SCHIERARLO O NO? – Roberto Breda, sul caso Milan Skriniar, vede analogie: «Purtroppo è una situazione che si sta ripetendo spesso a Milano, con entrambe le squadre. Il problema è che, dal punto di vista contrattuale, sono squadre che non riescono ad avere le capacità di dieci anni fa: hanno dei limiti e si vedono, non hanno più il controllo del mercato. Quando trovano un ragazzo in questa situazione farebbero bene a venderlo subito, sono situazioni che creano uno stallo e non portano a nessun beneficio. Dal punto di vista del campo a me Skriniar sembra un professionista molto serio, come allenatore devi dargli fiducia. È un messaggio anche per tutta la squadra: le questioni contrattuali non devono entrare nello spogliatoio. Forse un po’ più delicata è la fascia da capitano, lì Simone Inzaghi farebbe bene a parlare a Skriniar e dirgli di avere rispetto nei confronti dell’ambiente, facendo scelte più a medio-lungo termine. Sono tutte situazioni non facili, che purtroppo vediamo si ripetono sempre ogni stagione».