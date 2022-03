Pioli insiste su Bologna-Inter: «Sarebbe più regolare con le stesse partite»

In casa Milan stanno un po’ soffrendo la questione legata al recupero di Bologna-Inter, non disputata il 6 gennaio e non certo per colpa dei nerazzurri. Pioli, intervistato da Sky Sport dopo l’1-0 all’Empoli (vedi articolo), ribadisce quanto già aveva detto la settimana scorsa (vedi articolo).

ASTERISCHI IN CLASSIFICA – Il Milan è a +5 sull’Inter con due partite in più rispetto ai nerazzurri. Stefano Pioli commenta il distacco e rilancia il discorso su Bologna-Inter: «Siamo lì a lottare per tanto, dobbiamo ragionare che la prossima è la più importante e la dobbiamo preparare nel miglior modo possibile. La classifica? È ancora virtuale, perché devono giocare domani i nostri avversari. Ci sono delle partite ancora da recuperare, credo che sarebbe molto più regolare che tutti disputassero le stesse partite, però ci adeguiamo agli organi che gestiscono queste cose qua. Quando parlerò di scudetto? Prima dell’ultima giornata (ride, ndr). A parte gli scherzi io non firmo per nulla, voglio che i miei ragazzi continuino a fare il meglio. Juventus dentro o fuori il discorso scudetto? Dentro, perché nove partite sono tantissime e ventisette punti a disposizione sono tanti. Sta avendo una striscia incredibile di risultati positivi, sicuramente è dentro. Tutte le prime cinque sono dentro».