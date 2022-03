Florenzi: «Milan a +5 sull’Inter? Rappresenta poco. Ora un’altra finale»

Florenzi non dà molto peso al fatto che il Milan abbia allungato sull’Inter. Dopo l’1-0 di stasera sull’Empoli (vedi articolo), il difensore ha commentato il fatto che i rossoneri siano a +5.

NIENTE CALCOLI – In attesa che l’Inter giochi contro Torino e Bologna il Milan allunga. Ne parla Alessandro Florenzi a DAZN: «Il +5 sull’Inter? Secondo me rappresenta poco. Loro hanno due partite dove daranno sicuramente il massimo, noi dobbiamo fare solo la corsa su noi stessi. Pensiamo che sabato c’è un’altra finale, è ovvio che ce ne saranno tante ma la prima per noi sarà sabato (a Cagliari, ndr)».

TESTA AL MILAN – Florenzi si esprime sullo stesso argomento a Sky Sport: «Allungo sull’Inter? Noi dobbiamo fare la corsa su noi stessi, non pensare agli altri. Cerchiamo di metterli in difficoltà, di mettere un po’ di pressione. Continuiamo su questa strada e cerchiamo di toglierci delle soddisfazioni».