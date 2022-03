VIDEO – Salernitana-Sassuolo 2-2, Serie A: gol e highlights della partita

Salernitana-Sassuolo, anticipo della ventinovesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 2-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Arechi di Salerno.



PARI POCO UTILE – Salernitana-Sassuolo 2-2 nell’anticipo della ventinovesima giornata di Serie A. La Salernitana va avanti, si fa ribaltare, trova il pareggio ma è solo un punto e accorcia relativamente sulla salvezza. Contro il Sassuolo un regalo di Andrea Consigli vale l’1-0 all’8′: su colpo di testa di Milan Djuric il portiere ospite non trattiene il pallone e Federico Bonazzoli lo punisce nell’area piccola. Non dura tanto, perché al 20′ Georgios Kyriakopoulos mette in mezzo da sinistra e a centro area Gianluca Scamacca pareggia di testa. Dieci minuti dopo grande azione di Hamed Junior Traoré, da sinistra ne salta due in dribbling e piazza col destro l’1-2 sul palo lontano. Giacomo Raspadori, ammonito al 57′ per fallo su Diego Perotti, due minuti dopo arriva in ritardo su Ivan Radovanovic: secondo giallo ed espulsione ingenua. Il Sassuolo pur restando in dieci sfiora il tris, con la traversa che salva la Salernitana su gran tiro di Davide Frattesi. All’80’ però è Djuric a negare la vittoria ai neroverdi, con un colpo di testa su cross lungo di Nadir Zortea che frega Consigli. Poi però il portiere evita il 3-2 su tiro potente di Bonazzoli.

Video con gli highlights di Salernitana-Sassuolo dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.