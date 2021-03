Pioli: Â«Ci siamo e ci crediamo. Guardare avanti? No, solo a noi stessiÂ»

Pioli: «Ci siamo e ci crediamo. Guardare avanti? No, solo a noi stessi»

Condividi questo articolo

Stefano Pioli Milan

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” dopo la vittoria di oggi in trasferta contro il Verona. Il tecnico dei rossoneri ha parlato anche degli obiettivi della squadra, specialmente in ottica di corsa allo Scudetto.

CORSA AL TITOLO – Dopo l’importante vittoria per 0-2 contro il Verona che ha portato momentaneamente il suo Milan a -3 dall’Inter, Stefano Pioli ha parlato degli obiettivi della squadra rossonera, anche in ottica Scudetto: «Giochiamo ogni quattro giorni da settembre, spendiamo molte energie ma la cosa importante è aver dimostrato che ci siamo e che ci crediamo. Possiamo sbagliare qualche partita, non è facile trovare continuità. Cerchiamo di aumentare la qualità e di coprire i difetti. Non guardiamo né davanti, né dietro. Guardiamo solo a noi stessi, consapevoli che ci aspetta una strada complicata».