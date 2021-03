VIDEO – Roma-Genoa 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Gianluca Mancini Roma-Genoa (Photo Antonietta Baldassarre/ Insidefoto antoxbalda via Imago/OneFootball)

Roma-Genoa, anticipo mattutino della ventiseiesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico.



BASTA UN GOL – Roma-Genoa 1-0 nell’anticipo mattutino della ventiseiesima giornata di Serie A. La Roma vince la seconda partita in quattro giorni e si riprende nella corsa per la Champions League. È un altro difensore a dare i tre punti ai giallorossi: al 24′ corner di Lorenzo Pellegrini e grande salto di Gianluca Mancini per l’1-0. Federico Marchetti, sostituto dell’indisponibile Mattia Perin, evita prima dell’intervallo il raddoppio su un bel tiro di Pedro. Dalla panchina entra Gonzalo Villar, che ha la chance per il raddoppio con una discesa centrale e destro dal limite sul palo. Pedro poco prima di uscire porta al 2-0, ma sul cross di Rick Karsdorp è in fuorigioco e il VAR annulla. Solo un gol ma quanto basta, seconda sconfitta nelle ultime tre per il Genoa che fino a una settimana fa con Davide Ballardini in campionato aveva perso appena una volta in due mesi. Di seguito il video con la sintesi di Roma-Genoa dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.