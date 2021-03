Toni: «Conte preparerà una partita d’attesa. Inter può avere difficoltà»

Luca Toni

Luca Toni, ex attaccante campione del Mondo nel 2006, ha parlato a “90esimo minuto” su “Rai Due” della sfida di domani tra Inter e Atalanta, analizzando la possibile partita preparata da Antonio Conte.

ATTESA – Luca Toni ha analizzato la possibile partita che si vedrà domani tra Inter e Atalanta, con le possibili scelte di Antonio Conte: «Secondo me Conte ha preparato una gara dove cercherà di attendere l’Atalanta. Se la vai a prendere nella loro area hanno gamba e l’Inter può avere difficoltà. Secondo me il tecnico ha proprio organizzato una partita in questo senso, aspettando i bergamaschi e sfruttando i propri giocatori di gamba».