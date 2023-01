Pieri: «Sozza, buon lavoro in Inter-Napoli! Ben accetto in campo perché…»

Pieri valuta l’arbitraggio di Sozza nel corso di Inter-Napoli. Di seguito la valutazione dell’ex arbitro a 90° Minuto su Rai 3.

VALUTAZIONI – Tiziano Pieri si pronuncia sull’arbitraggio di Inter-Napoli. L’ex arbitro e opinionista di 90° Minuto spiega: «Simone Sozza non ha avuto grandi affanni? Insomma. Per noi è semplice da qui giudicare l’operato di un arbitro. Il direttore di gara ha arbitrato molto bene. Il tempo effettivo non è stato altissimo, 56 minuti, però mi è piaciuto. Cinque ammoniti, quattro per gioco falloso e uno solo per proteste (vedi moviola). Questo vuol dire che è un arbitro accettato dai calciatori e anche lui è destinato a diventare un grande campione » . Questa la valutazione di Pieri sull’operato di Sozza nel corso dello scontro diretto di Serie A.