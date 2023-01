Moviola Inter-Napoli: Sozza sbaglia qualcosa ma non nei momenti chiave

Inter-Napoli ha avuto Sozza come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la quindicesima giornata di Serie A 2022-2023 e finito 1-0. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Seregno, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-NAPOLI, PRIMO TEMPO – Simone Sozza voto 6. Le solite eccessive polemiche sulla designazione spazzate via dal fatto che non ci sia pressoché nulla su cui recriminare. Vero, sorvola su vari falli e forse anche qualche cartellino, ma è il metro di giudizio che tiene tutta la partita con entrambe le squadre e bisogna accettarlo. In avvio occasioni sprecate da Romelu Lukaku e Federico Dimarco, tutti e due in posizione regolare. Al 26′ sempre Lukaku è in gioco sul lancio quando poi Matteo Darmian fallisce l’1-0. Sembra in linea Dimarco al 41′ nell’occasionissima mnacata calciando addosso ad Alex Meret, anche se in caso di gol il VAR avrebbe controllato tutte le linee.

MOVIOLA INTER-NAPOLI, SECONDO TEMPO – Il gol partita arriva al 56′, con lancio di Henrikh Mkhitaryan per Dimarco che crossa per la testa di Edin Dzeko. Nulla da dire sulle posizioni, sono tutte buone. La maggior parte dei cartellini arrivano alla fine, con l’Inter che cerca di tenere palla. All’84’ nega un fallo (abbastanza evidente) a Robin Gosens, protesta troppo Nicolò Barella che ha un gesto di stizza e il giallo è inevitabile. Un minuto dopo l’ammonizione la prende Giovanni Di Lorenzo, per un intervento proprio su Barella. Il cartellino lo spende anche Denzel Dumfries, per placcare Giacomo Raspadori in campo aperto dopo una palla banalmente persa sulla trequarti avversaria. Stessa cosa per Kim Min-jae. Quattro minuti di recupero corretti, visto che oltre ai cambi non c’erano state particolari interruzioni. E chi aveva gridato al complotto per il “milanese” Sozza stanotte va a dormire deluso…