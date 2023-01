Marchegiani: «No dominio Inter, ma gestito bene. Azione gol bellissima!»

Dzeko ha permesso all’Inter di vincere contro il Napoli, in una gara fondamentale ai fini della lotta Scudetto. Marchegiani commenta la prestazione della squadra di Inzaghi

OTTIMA GESTIONE − L’Inter ha trionfato contro il Napoli per 1-0 disputando una prestazione molto importante. A tal proposito ne ha parlato a Sky Calcio Club, Luca Marchegiani: «È stata una partita che l’Inter ha gestito bene, non ha dominato secondo me. Il possesso palla lo ha lasciato alla squadra di Spalletti, però ha saputo punire con grandissima qualità. Tutta l’azione del vantaggio è veramente bellissima».