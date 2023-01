Di Canio: «Inter reattiva e pronta. Per occasioni create, 3 gol di differenza»

Di Canio non ha dubbi sulla vittoria dell’Inter contro il Napoli. Nonostante il possesso in mano agli azzurri, la squadra di Simone Inzaghi ha avuto le migliori palle-gol

MERITATA − Paolo Di Canio si concentra sulle palle-gol del match di San Siro, nerazzurri meglio: «Il Napoli ha tenuto il gioco e il possesso, ma dal punto di vista delle occasioni non c’è stata partita. L’Inter è stata più reattiva e più pronta per questo tipo di partite, il Napoli l’ho visto in difficoltà. Può pesare a livello psicologico. Per le occasioni create, c’erano tre gol di differenza. Io la vedo così». Le sue parole su Sky Calcio Club.