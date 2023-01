Cesari: «Sozza? Promosso con lode! Inter-Napoli difficilissima»

L’Inter ha vinto il big-match contro il Napoli per 1-0 accorciando in classifica sui partenopei. Graziano Cesari, ex arbitro, nel corso della trasmissione Pressing Serie A, ha analizzato la prestazione dell’arbitro della gara Simone Sozza

EPISODI – Questa l’analisi di Graziano Cesari: «Sozza? Promosso con lode. Una partita difficilissima il designatore ha mandato l’arbitro giusto. Mi è sembrato molto tranquillo. Otto falli nel primo tempo, una sola ammonizione, quella di Dzeko. Ha carisma, credibilità. La partita è finita in tutto con 19 falli e 5 ammonizioni. Ma perché semplicemente dall’84’ all’89’ Barella, Di Lorenzo, Dumfries e Kim prendono un provvedimento disciplinare. Secondo me è stata una grandissima prestazione».