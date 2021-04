Piccinini: «L’Inter non gioca male, sfatiamo tabù! Dà sempre un’impressione»

Piccinini smentisce i critici nei confronti dell’Inter. Il giornalista, ospite fisso della trasmissione “Sky Calcio Club”, spiega perché i nerazzurri giocano tutt’altro che male.

I MIGLIORI – Per Sandro Piccinini ormai la Serie A è assegnata: «È assodato che l’interista festeggi. Ma sfatiamo un tabù: l’Inter non gioca male. La fase difensiva è una delle due fasi del gioco, e l’Inter la fa benissimo. Poi per essere prima con undici punti di vantaggio non puoi giocare male, il campionato è lungo. Calcio speculativo? Intanto l’Inter è equilibrata, e l’equilibrio è la cosa più importante. Forse non è spettacolare, ma ricordo con la Juventus che ha giocato benissimo. Ha i due attaccanti che segnano tanto e sono i più apprezzati del campionato, questo vorrà dire. L’Inter, da un certo punto della stagione, dà sempre l’impressione di gestire le partite e fare gol. Non so cosa voglia dire giocare male: spesso sono approssimazioni giornalistiche. Nel calcio internazionale con due partite ti giochi la qualificazione: è diverso, lì allora ci vuole un calcio più propositivo e più coraggioso. Ma dipende sempre dagli uomini a disposizione. L’Inter sa fare tutte e due le cose: non accetto l’idea che giochi male, è una semplificazione. Ha fatto il massimo, la Juventus in base alle potenzialità no. La società, in questi due anni, ha lavorato molto bene».