Conte premia l’Inter dopo il Cagliari: doppio riposo, definita la ripresa

Conte ha deciso di premiare l’Inter per lo sforzo fatto nell’ultima settimana, che ha visto tre partite in otto giorni tutte vinte. L’allenatore ha concesso un riposo extra, in vista della trasferta di Napoli.

RIPOSO – L’Inter tornerà ad allenarsi soltanto mercoledì. Dopo la vittoria di ieri sul Cagliari i nerazzurri godranno di un doppio giorno libero, oggi e domani, prima di ritrovarsi ad Appiano Gentile. L’ha deciso Antonio Conte come una sorta di premio alla squadra, dopo gli sforzi fatti per battere in otto giorni Bologna, Sassuolo e Cagliari al rientro dalla sosta. Domenica alle ore 20.45 l’Inter di Conte sarà impegnata in casa del Napoli nella trentunesima giornata di Serie A.