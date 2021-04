VIDEO – Fiorentina-Atalanta 2-3, Serie A: gol e highlights della partita

Fiorentina-Atalanta, posticipo della trentesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 2-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.



RIPRESI PER VINCERE – Fiorentina-Atalanta 2-3 nel posticipo della trentesima giornata di Serie A. L’Atalanta prima domina, poi si fa riprendere ma alla fine vince lo stesso. Al Franchi bergamaschi avanti al 13′, con un colpo di testa di Duvan Zapata su corner di Ruslan Malinovskyi. Sono tante le occasioni per rendere più netto il risultato, ma bisogna aspettare il 40′ e lo stesso asse dello 0-1: gran filtrante di Malinovskyi per Zapata, tenuto in gioco, e doppietta per il colombiano. La Fiorentina torna in partita al 57′, con un tiro da centro area di Dusan Vlahovic. Proteste dell’Atalanta, perché l’azione nasce da una rimessa laterale invertita: l’ultimo tocco era di Giacomo Bonaventura. I viola riescono addirittura a pareggiare nove minuti dopo, con una disattenzione difensiva sfruttata da Christian Kouamé che serve in area Vlahovic per la seconda doppietta di serata. Rovina tutto poco dopo Lucas Martinez Quarta, che su un inserimento in area colpisce il pallone col braccio: rigore, netto. A fare l’incursione era stato il grande ex Josip Ilicic, appena entrato, è lui a incaricarsi della battuta e trasformare per il 2-3 al 70′. Nel finale tante opportunità per il poker, soprattutto con Mario Pasalic, ma alla fine l’Atalanta pur sprecando vince. La Juventus è sempre a -1, e domenica ci sarà lo scontro diretto a Bergamo. Di seguito il video con la sintesi di Fiorentina-Atalanta dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.