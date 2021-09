Perisic, dopo il gol fa lo spettatore: va a vedere Milan-Venezia!

Milan-Venezia sta andando in scena in questo momento a San Siro. Una curiosità: sugli spalti c’è anche il giocatore dell’Inter Perisic.

OSSERVATORE – Ivan Perisic, dopo la grande prestazione e il terzo gol dell’Inter contro la Fiorentina, non è ancora sazio di calcio. L’esterno croato è infatti stato avvistato in tribuna allo stadio “Giuseppe Meazza” mentre assiste al match tra il Milan di Stefano Pioli e il Venezia di Paolo Zanetti. Il giocatore nerazzurro si sta godendo una serata libera in quella che è ormai la sua casa da anni. Magari tenendo d’occhio gli avversari anche per conto di Simone Inzaghi. Un Perisic in versione osservatore per una sera.