De Grandis: «Inzaghi grande allenatore ma fortunato in Fiorentina-Inter! Dumfries…»

De Grandis analizza Fiorentina-Inter soffermandosi sull’operato di Inzaghi finora sulla panchina nerazzurra. Il giornalista di Sky Sport, ospite di “Campo Aperto” su Sky Sport 24, ci tiene a ribadire i meriti del tecnico interisti ma anche altri fattori entrati in gioco per gli ultimi tre punti. Soprattutto dopo l’esclusione di Dumfries dal 1′

MERCATO GENIALE – L’osservazione di Stefano De Grandis evidenzia lo stupore per l’avvio nerazzurro in Serie A: «L’Inter è una squadra che anche contro la Fiorentina ha sofferto, ma poi si è lasciata andare. E quando lo fa, va forte. Ha cambiato il modo di difendere. Non me l’aspettavo così perché ha perso quei giocatori (Achraf Hakimi, Christian Eriksen e Romelu Lukaku su tutti, ndr). E quando metti giocatori nuovi, fai fatica. Bisogna applaudire Simone Inzaghi per questo. Inoltre, il mercato dell’Inter è stato geniale, perché i giocatori arrivati sono funzionali al gioco dell’Inter stessa».

FORTUNA IMPONDERABILE – De Grandis si sofferma anche sul fattore C: «E poi c’è la fortuna di Inzaghi, che è un grande allenatore ma la fortuna aiuta sempre (ride, ndr). La Fiorentina è andata sopra meritatamente, anche se il gol era viziato da un fallo. L’Inter ha iniziato a giocare bene nel secondo tempo, poi Inzaghi stava per mettere Denzel Dumfries per Matteo Darmian, che poi ha segnato! Ed è strano che abbia lasciato fuori Dumfries contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che lascia delle praterie da attaccare: sarebbe il primo titolare da mettere! Lo stesso è successo con Alexis Sanchez ed Edin Dzeko, che ha segnato. Questo è l’imponderabile, non è calcolabile».