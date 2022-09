Pedullà: «Skriniar nel derby non era lui! Suo problema sintesi Inter»

Pedullà attacca la proprietà dell’Inter citando Skriniar come esempio. Il giornalista, intervenuto in collegamento da Roma durante Sportitalia Mercato, sostiene che il rendimento del difensore nel derby sia causato dall’incertezza data da Suning.

SQUADRA IN TILT – Alfredo Pedullà analizza le difficoltà dell’Inter: «Problemi di tutti i tipi, ma anche di quelli che abbiamo vissuto nell’ultimo mese. Il Milan Skriniar che abbiamo visto nel derby non è Skriniar, poi possiamo parlare di tattica ma è la sintesi di quanto è accaduto nelle ultime settimane. È il timbro della proprietà, che non voleva prendere un difensore e si è convinta alle 13 dell’ultimo giorno. Skriniar ha viaggiato in apnea per un mese, per me sono cose che trascini. Sono anche situazioni logistiche che secondo me paghi, non è che apparecchi e sparecchi in cinque minuti: ci sono dei tempi. Credo che l’Inter debba risolvere questa cosa».