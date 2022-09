Cassano su Bastoni: «Invece dei like si svegliasse! Fasullo, non è Maldini»

Cassano spara a zero ancora su Bastoni, autore di una brutta partita contro il Milan. L’ex attaccante lo ritiene un difensore sopravvalutato e cita Paolo Maldini

SI SVEGLIASSE − Cassano si scaglia contro Bastoni: «La partita è iniziata con grande equilibrio, fino all’errore di Calhanoglu era una partita gestita dall’Inter. Da quel momento per 65′ fino al 3-1 c’è stata una sola squadra in campo. Ha strameritato la vittoria, l’Inter sul 3-1 ha creato le occasioni per sfoga agonistica non per idea. Poteva fare il tre pari. Bastoni invece di mettere like a me si svegliasse. Deve cercare il modo di marcare. Bastoni ogni domenica fa errori gravi: col Milan ne ha fatti due uno su Giroud e l’altro su Leao. E’ un difensore fasullo e sopravvalutato, deve convincersi di non essere il Maldini della situazione». Le sue parole alla Bobo Tv.