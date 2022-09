Ventola: «L’Inter fisicamente non sta bene, fatica in fase di non possesso»

Nicola Ventola, sulla Bobo Tv, si è espresso sull’Inter dopo il KO contro il Milan. Secondo il suo parere, i nerazzurri non stanno bene fisicamente, non riescono ad ingranare

TENUTA FISICA − Le parole di Ventola in merito alle problematiche nerazzurre: «L’Inter in alcuni giocatori fondamentali non sta bene fisicamente. Non posso pensare che una squadra come l’Inter con quella difesa prenda così il terzo gol dei rossoneri. Hanno guardato Leao. Il Milan mi ha sorpreso in positivo, con una mentalità di fare sempre calcio. Cercava sempre di fare il quarto gol. L’Inter, bellissimo il gol di Brozovic, ma fisicamente non sta bene e in fase di non possesso fa fatica nel recuperare con alcuni uomini».