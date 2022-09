Pedullà: «Primo tempo Inter alla mercé del Bayern! L’aspetto mentale…»

Pedullà commenta la prima gara di Champions dell’Inter, terminata 0-2 in favore del Bayern Monaco. Durante il suo intervento su Sportitalia, il noto giornalista si sofferma sull’atteggiamento poco propositivo dei nerazzurri a San Siro contro i tedeschi.

ATTEGGIAMENTO MENTALE – Alfredo Pedullà sentenzia sull’atteggiamento mentale dell’Inter scesa in campo a San Siro contro il Bayern Monaco (vedi analisi tattica). Secondo il giornalista di Sportitalia, infatti, la sconfitta dei nerazzurri non deriva dalla superiorità fisica della squadra tedesca. Piuttosto, il problema deve essere individuato sul piano mentale dei giocatori dell’Inter: «Il primo tempo dell’Inter è stato alla mercé. L’aspetto mentale, in certe partite, fa la differenza. Possiamo anche dire che il Bayern Monaco in questo momento è più forte del Liverpool (battuto in casa per 1-4 dal Napoli, ndr), però l’atteggiamento è tutto. Come parti, come cominci, cosa trasmetti. Convinzione, autostima. Poi, dopo, possiamo anche parlare delle tattiche adottate dagli allenatori. Non possiamo dire che l’Inter manca di qualità soltanto perché manca Romelu Lukaku. Il Bayern Monaco ha dimostrato nel primo tempo che, se l’avesse chiusa con tre gol di scarto, nessuno avrebbe potuto dire niente». Questa la disamina di Pedullà, in collegamento con la trasmissione “Sportitalia Mercato”, della prima prestazione dell’Inter in Champions League.