Gosens titolare col Bayern Monaco gioca novanta minuti difensivi

Inter-Bayern Monaco ha visto Inzaghi rilanciare Gosens. E il tedesco sul campo ha fornito una prova solida, pur dovendo interpretare soprattutto la fase difensiva.

TUTTA LA PARTITA – Per l’esordio in Champions League Inzaghi ha rilanciato Robin Gosens. Il tedesco ha trovato così la sua seconda presenza da titolare, dopo la prima di campionato a Lecce. Già questa è una notizia. Ma in più è rimasto in campo 90 minuti. Tutta la partita. Un primo piccolo passo avanti verso una rinascita che servirebbe a tutta l’Inter.

PROVA DIFENSIVA – Gosens ha fornito un’interpretazione sorprendente sulla fascia sinistra per abnegazione. Questa è la sua heatmap della gara presa da Whoscored:

Decisamente inusuale per un esterno noto per le sue qualità offensive. In particolare per la capacità di arrivare in area avversaria. Il tedesco si è adattato alle necessità, chiudendo praticamente da difensore di sinistra. Ecco la mappa dei suoi tocchi, sempre da Whoscored:

In totale sono 64, terzo valore della squadra, con 55 passaggi, un cross e anche un dribbling. Il suo contributo difensivo non è stato solo posizionale. Il numero 8 ha messo 5 contrasti, tutti riusciti, un intercetto e due spazzate. Una prova comunque incoraggiante soprattutto per un giocatore che stava diventando un oggetto misterioso. Occasione colta per tornare sulla mappa. Ora avrà continuità?