Inter-Bayern Monaco, al Meazza le stelle del basket: Antetokounmpo ringrazia

Inter-Bayern Monaco di ieri ha visto presenti al Meazza diverse stelle del basket, in questi giorni a Milano per gli Europei. Fra questi Antetokounmpo, star dei Milwaukee Bucks che ha voluto ringraziare sui social.

IL SALUTO – Presenze illustri ieri al Meazza per Inter-Bayern Monaco. All’esordio della fase a gironi di Champions League hanno assistito diversi campioni del basket, complice la fase eliminatoria degli Europei in corso al Forum di Assago. Fra questi molti azzurri, da Marco Spissu e Achille Polonara al commissario tecnico Gianmarco Pozzecco. La stella in assoluto è Giannis Antetokounmpo, cestista dei Milwaukee Bucks e uno dei principali giocatori della NBA. Il greco ha ringraziato per l’accoglienza sui suoi (seguitissimi) account social: «Dovevo venire a vedere la mia prima partita di Champions League. È stata un’esperienza spettacolare, se non fossi diventato un giocatore di basket sarei stato di certo un calciatore». Per Antetokounmpo, in aggiunta, anche la consegna di una maglia personalizzata da parte dell’Inter.