Pedullà: «Inter, squadra ingiocabile. E sono preparati per l’anno prossimo»

Alfredo Pedullà, noto giornalista sportivo, nel corso della puntata di questa sera a Sportitalia, ha commentato la roboante vittoria da parte dell’Inter contro l’Atalanta.

LAVORO – Nel corso della puntata di Sportitalia, Alfredo Pedullà, nel corso del post-partita di Inter-Atalanta, ha commentato la vittoria dei nerazzurri contro la Dea. Queste le sue parole: «Corsa scudetto finita? Sì. Non per i dodici punti, ma perché sono inviolabili. I punti sicuramente non li riprendi, questo è il quarto 4-0 di fila. Fanno cleen-sheat come se fosse una cosa normale. Oggi hanno vinto contro una squadra che stava davvero bene. Non solo il gruppo consolidato, questa squadra con Zielinski e Taremi e se non dovesse partire qualche big, in estate potrebbero fare solo un piccolo investimento su un giovane. Hanno già impostato gran parte del mercato estivo. Sono abbastanza in avanti. Ciclo Inter? Sì, questa squadra lo può fare. C’è una differenza abissale con il Napoli scorso, che a meta stagione già perdeva i pezzi. Questa Inter invece ha fatto già due innesti. Credo che il peggio sia alle spalle, incasseranno un sacco di soldi da qui fino a giugno. Se dovessero decidere di lasciar partire uno a 70 milioni, sarebbero già coperti. Da questo momento in poi con gli introiti, da brand a incassi di Champions League, hanno già risolto. Hanno trequarti di tsunami alle spalle».