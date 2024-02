Biasin: «Bellanova e Kayode? Altre valutazioni dell’Inter»

L’Inter non ha riscattato Bellanova, che ora è al Torino, e stando alle notizie degli ultimi giorni ha avuto referenze positive su Kayode della Fiorentina. Ma Biasin, durante Microfono Aperto su Radio Sportiva, segnala altre preferenze.

ESTERNO CERCASI? – Fabrizio Biasin dà una valutazione in ottica Inter su Michael Kayode della Fiorentina: «Classe 2004, quindi vent’anni ancora da compiere. Abbiamo visto che il ragazzo ci sa fare, l’altra sera se non sbaglio c’era Samir Handanovic in tribuna: non vuol dire nulla, ma c’è chi accomuna le cose. Sta facendo vedere di avere una bella attitudine, è presente con l’Italia Under-21. Può avere del mercato, ma anche un presente alla Fiorentina. È molto prematuro, perché non penso che Denzel Dumfries sia in uscita. Io penso che Dumfries abbia un cattivo ufficio stampa, perché viene trattato molto meno di quanto dovrebbe. Forse perché non sorride mai, forse perché non ha la tecnica di Achraf Hakimi. Io credo che Dumfries sia un esterno fortissimo, al di là di un periodo sottotono perché non al meglio fisicamente ha sempre disputato stagioni eccellenti. Come per Raoul Bellanova, su cui l’Inter ha fatto altre valutazioni, non credo ci sia la necessità di tante aggiunte a destra anche perché c’è pure Tajon Buchanan».