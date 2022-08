Pedullà: «Inter, situazione borderline. Zhang risponda a certe domande!»

Le condizioni economiche dell’Inter non sono delle più felici, in bilico diverse situazioni. In primis quella legata a Skriniar. Pedullà chiama in appello il patron Zhang

ZHANG RISPONDA! − Alfredo Pedullà tuona contro Zhang e la situazione in casa nerazzurra: «L’Inter è in una situazione borderline. Ad oggi non si può più pensare ad una cessione di Milan Skriniar. Manuel Akanji un buon difensore ma per metterlo al posto di Andrea Ranocchia. Steven Zhang ci deve dare il piacere di rispondere a certe domande. Se l’Inter perde Skriniar perde sia una leadership che una presunta pole per lottare per lo Scudetto. Zhang dovrà rispondere a queste domande che sono essenziali per il futuro dell’Inter». Queste le sue parole in collegamento su Sportitalia mercato.