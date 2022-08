Orrico: «Inter più forte del Milan, che vince col pensiero. Colgo nervosismo»

Orrico ha paragonato l’Inter e il Milan nel corso di Calciomercato – L’Originale su Sky Sport. L’ex allenatore, in nerazzurro nella stagione 91-92, trova dalla squadra di Inzaghi del nervosismo che in rossonero non si nota.

MILANESI A CONFRONTO – Corrado Orrico fa il paragone: «Da una parte il Milan ha l’organizzazione che parte dalla società, dalla scoperta dei giocatori da portare all’allenatore. A un certo punto hanno ritenuto che Zlatan Ibrahimovic fosse il complemento ideale per l’allenatore. Il Milan è tutta organizzazione e previsione, perde tre giocatori e li rimpiazza. L’Inter è una squadra che apparentemente ha giocatori più forti, però la gestione lascia a desiderare. Alcuni nervosismi che si colgono, chi ha vissuto gli spogliatoi lo vede se si mandano a quel paese in continuazione, portano l’Inter a essere una squadra che per vincere deve stravincere. Il Milan invece vince col pensiero».