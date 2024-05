Biasin: «Società, Pioli? No! Il vero fastidio dei milanisti sono i tifosi dell’Inter felici»

Biasin analizza la situazione che si sta districando in casa Milan, con tanto di contestazione dei tifosi e della Curva allo stadio. Intanto l’Inter festeggia.

GESTIONE ILLUMINATA − Fabrizio Biasin esalta la grande competenza dell’Inter a Pressing e zittisce qualche tifoso frustrato in giro per l’Italia: «Tutto funziona in casa Inter. Ora la società dell’Inter è un esempio per tutti perché sta facendo le cose per bene. Il fastidio vero per i tifosi del Milan è che dall’altra parte del naviglio c’è un sacco di gente che è felice. La gestione delle ultime tre stagioni è illuminata».