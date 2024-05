Visnadi: «Inter a Oaktree? Politica cambierà. Sacrifici come il Milan!»

Il futuro societario dell’Inter è nelle mani di Steven Zhang e Oaktree, il cui prestito scadrà tra pochissimi giorni. In attesa di scoprire come finirà la vicenda, Gianni Visnadi avverte su un eventuale scenario.

COMPRATORI – Gianni Visnadi, ospite di “Microfono Aperto” su Radio Sportiva, dichiara sull’Inter: «Oaktree è in mala fede? C’è un debito, saldando il debito finisce tutto. Lo salderà il debito Zhang? A leggere le parole scritte oggi non mi sembra. Sicuramente può essere che dietro ad Oaktree o a Pimco ci siano dei compratori. Resta che le banche d’affari che in questi due anni lavoravano sui mercati internazionali per vendere l’Inter al miliardo e 200 milioni non sono riuscite a trovare dei compratori. Che fosse un fondo saudita, arabo o veneziano, nessuno l’ha comprata a quella cifra lì».

SACRIFICI – Gianni Visnadi avverte l’Inter su un rischio, nel caso in cui Steven Zhang non dovesse riuscire a ripagare il debito: «Se mai dovesse capitare che Oaktree rimane per un certo periodo proprietario dell’Inter, la politica aziendale cambia. Inevitabilmente sarebbe un po’ meno uguale a quella di queste stagioni e molto più simile a quella del Milan. Cioè cercare di risanare il bilancio facendo dei sacrifici importanti anche in termine tecnico».

ESPOSIZIONE – Gianni Visnadi conclude, spezzando una lancia in favore del Presidente dell’Inter: «In questi anni – e questo l’ho sempre detto, anche ammirandolo – Zhang si è esposto, ha fatto i debiti affinché la squadra vincesse. I tifosi dell’Inter, che sono stati contro questa gestione secondo me non hanno capito che il Presidente aveva voglia di vincere. Ed è riuscito ad ottenere dei risultati. Adesso siamo al dunque. Oaktree può opporsi, ma se Zhang mette i soldi sul tavolo lunedì si riprende l’Inter e il finanziatore si deve ritirare».