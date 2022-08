Vieri: «Lukaku e Lautaro Martinez all’Inter fanno 55 gol! Marotta un errore»

Per Vieri col ritorno di Lukaku l’Inter avrà cinquantacinque gol dalla coppia d’attacco con Lautaro Martinez. Nella prima puntata stagionale del suo programma Bobo TV, da Twitch, l’ex centravanti critica però Marotta per la gestione del mercato.

IL RITORNO – Christian Vieri vede in Romelu Lukaku un errore di Thomas Tuchel al Chelsea: «È una sfida che anche lui ha perso. Quando un giocatore viene pagato così tanto, scelto dall’allenatore, e fallisce viene fallita una sfida. Se Lukaku si allena come si deve allenare non avrà problemi. Lukaku è pesante, deve allenarsi in una certa maniera, Robin Gosens idem: se lo fanno non avranno problemi in niente, secondo me. Lukaku è talmente forte fisicamente che sposta gli equilibri della Serie A, può piacere o no ma è un calciatore forte che fa la differenza. Se sta bene lui e Lautaro Martinez fanno cinquantacinque gol: non vedo come non possano farli, perché comunque giocano un gran calcio. Per me è la squadra più forte del campionato, ha più alternative della Juventus».

NON PERFETTI – Vieri ha anche una critica: «L’Inter secondo me ha fatto un grandissimo errore, come società, a non prendere Gleison Bremer. Per me Bremer è il miglior difensore che c’è in Europa: sa giocare, è cattivo e forte fisicamente. Se devi dare Milan Skriniar con Bremer avresti preso uno che è più giovane e un animale fisicamente. Secondo me Giuseppe Marotta lì ha sbagliato».