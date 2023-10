Pecci: «Divario ampio tra Inter e Roma. Inizio positivo di Thuram»

Eraldo Pecci apprezza alla Domenica Sportiva sulla Rai il momento di Marcus Thuram e sottolinea la differenza tra Inter e Roma nella partita di San Siro.

DIFFERENZE – Eraldo Pecci parla della partita di San Siro: «Il gol di stasera non è facile. Ci sono giocatori che hanno il dono che la palla sembra che li cerchi. In realtà loro sanno dove va la palla, la trovano sempre gli stessi e c’è un motivo in particolare. Un inizio veramente positivo per Marcus Thuram. C’è un divario tra Roma ed Inter, ma i giallorossi potevano fare di più in attacco. L’allenatore e i giocatori non vengono sgridati se fanno qualche passeggio per andare in porta. Ci sono stati degli assenti, però così è troppo».