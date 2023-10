VIDEO – Inter-Roma 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Inter-Roma, posticipo pomeridiano della decima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.

BATTUTO IL NEMICO – Inter-Roma 1-0 nel posticipo pomeridiano della decima giornata di Serie A. L’Inter risponde alla Juventus e soprattutto al grande ex Romelu Lukaku, invisibile nel suo fischiatissimo ritorno al Meazza. Cinque minuti e Hakan Calhanoglu colpisce la traversa, con la Roma fortunatissima. Poco dopo salva Rui Patricio su deviazione ravvicinata di Marcus Thuram. L’Inter domina il primo tempo, ma non riesce a trovare il guizzo vincente. E rischia a metà ripresa sul primo (e unico vero) tiro della Roma, cross per il colpo di testa di Bryan Cristante sul quale Yann Sommer ha un grande guizzo. Subito dopo, in contropiede, tiro di Hakan Calhanoglu deviato da Gianluca Mancini e palla fuori di pochissimo. A dieci minuti dalla fine gran lancio di Kristjan Asllani, splendido aggancio di Federico Dimarco e cross da sinistra per il tap-in vincente di Marcus Thuram. Segna proprio il “sostituto” di Lukaku, Inter in vantaggio con un gol fondamentale. Poco prima del 90’ splendido destro (non il suo piede) di Carlos Augusto, traversa piena. La Roma e Lukaku non pungono mai, è di nuovo primato.

Video con gli highlights di Inter-Roma dal canale ufficiale YouTube dell’Inter.