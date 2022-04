Paventi: «Inter? Calo mentale. Statistiche dalla sua ma scudetto non vinto»

L’Inter venerdì vola a Spezia contro la squadra di Thiago Motta. Il destino dello scudetto è tutto dalla parte dei nerazzurri. Vincerle tutte significherebbe scudetto. Ecco il pensiero di Andrea Paventi a Sky Sport sul momento della squadra di Inzaghi.

CALO – L’Inter non se l’è passata bene a febbraio e marzo ma ora si è rilanciata a pieno. I nerazzurri sono di nuovo padroni del proprio destino. Ecco il pensiero di Andrea Paventi. «Rigore di Calhanoglu vale molto. Avevi lasciato dei punti per strada e ora invece li hai recuperati. Lo Spezia sarà la partita della verità per capire se è finto il periodo negativo e la flessione che tutti però hanno avuto. I meccanismi sono tornati come d’incanto. L’Inter ha tante statistiche dalla sua ma non ha ancora vinto lo scudetto. C’è ancora tanto su cui lavorare. Condizione fisica? No, è sempre stata una questione mentale. Vedi Genova, vedi Torino, usciva sempre alla distanza. Se fosse un fattore fisico non uscivi alla distanza. Mancava razionalità in alcune parti della gara. La partita con la Juventus è stata ritrovata la mentalità, ora se continuasse sarà davvero difficile».