Inter, Spezia e poi Roma: tre i diffidati, Inzaghi deve valutare

Sono tre i diffidati in casa Inter, che la prossima partita è attesa dalla trasferta di Spezia. I nerazzurri ci arrivano con tre giocatori diffidati. In vista della partita seguente, contro la Roma, bisognerà fare delle valutazioni.

DIFFIDATI – Ivan Perisic, Alessandro Bastoni e Arturo Vidal. Sono questi i tre giocatori in diffida in casa Inter, che dovranno fare il possibile per evitare il cartellino giallo nella prossima partita contro lo Spezia. Un’eventuale squalifica, infatti, porterebbe i tre a dover saltare l’importante partita contro la Roma a San Siro. Ecco perché Simone Inzaghi dovrà fare delle valutazioni in vista di venerdì, seppur tenendo bene a mente che fare calcoli è sbagliatissimo. Lo dimostra la scelta di Calabria dello scorso anno che decise di farsi ammonire per saltare la trasferta del Milan proprio contro lo Spezia per poter essere presente nel derby contro l’Inter. Salvo poi vedere la sua squadra perdere entrambe le gare.

SCELTE INTELLIGENTI – La partita di sabato vinta contro il Verona ha mostrato però che, con delle scelte intelligenti, l’Inter può minimizzare i rischi il più possibile. Sulla sinistra, per esempio, Federico Dimarco ha dimostrato di poter sostituire egregiamente Alessandro Bastoni (vedi articolo). Riprendendosi anche dopo qualche critica forse anche fin troppo esagerata nei suoi confronti. Sulla sinistra Robin Gosens scalpita e proprio lui potrebbe partire dal primo minuto, lasciando Ivan Perisic a riposo e pronto – in caso di necessità – a subentrare. Per quanto riguarda Vidal, una sua eventuale assenza non andrebbe a impattare esageratamente il centrocampo dell’Inter. Le scelte, ora, sono tutte per Inzaghi. Senza dimenticare che, tra Spezia e Roma, è in programma un importante derby contro il Milan.