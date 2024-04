Paventi: «Frattesi? Lui l’uomo in più di questa Inter arrembante!»

Paventi ha elogiato il grande istinto di Davide Frattesi, ieri nuovamente decisivo per l’Inter nel finale di partita a Udine. Il giornalista, in collegamento per Sky Sport 24, commenta così.

NON MUORE MAI − Andrea Paventi conferma la grande verve dei nerazzurri e la ‘zona Frattesi’: «Inter che rimonta e segna sempre, quando va sotto ha veramente la grinta, l’autostima, la voglia di recuperare la partita. E’ capito ieri, con la Roma, con la Juventus e anche in Champions League. La squadra ha sempre reagito e non lo ha fatto sempre con i suoi titolari, ma anche con i cambi. Il più decisivo è sicuramente Davide Frattesi. Il calcio ci racconta che questo tipo di giocatori crescono. Lui ha imparato tantissimo, sfruttando al massimo quanto offertogli da Inzaghi. Sa sfruttare l’occasione. Ha quel qualcosa che una squadra arrembante come l’Inter trova in un giocatore con queste caratteristiche».