Paventi: «Ecco perché per alcuni giocatori dell’Inter il Mondiale è un’opportunità»

Paventi parla di tre giocatori dell’Inter e di come, disputare il Mondiale con le rispettive Nazionali, potrebbe accrescere il loro potenziale. Ecco l’analisi fatta dal giornalista nel corso della trasmissione di Sky Sport 24.

– Andrea Paventi analizza la situazione di tre giocatori dell’Inter, pronti a indossare le maglie delle rispettive Nazionali. Nel corso della trasmissione di Sky Sport 24, il giornalista dice: «Il Mondiale è una vetrina calcistica straordinaria. Ci sono almeno tre giocatori dell’Inter impegnati con delle Nazionali che possono avere un ruolo da protagonista. Parlo del Belgio, dell’Argentina e della Croazia. Romelu Lukaku, Joaquin Correa e Marcelo Brozovic hanno chiuso la stagione nerazzurra non riuscendo a dare l’apporto di cui avrebbe avuto bisogno il club. A Lukaku questo Mondiale serve di più rispetto agli altri. Lui è l’acquisto dell’ultimo mercato che ha giocato meno e si è fatto male più dei compagni. Il Belgio può essere l’occasione per ritrovare la migliore condizione fisica e anche per tornare a essere uno dei protagonisti dell’Inter. Anche perché al ritorno, a gennaio, c’è l’importantissima sfida di Serie A contro il Napoli. Brozovic, poi, si è fermato oltre un mese. Simone Inzaghi ha individuato in Hakan Calhanoglu un’alternativa per il ruolo a centrocampo. Ma averli entrambi a disposizione darebbe l’occasione di rifiatare a uno dei due. E, comunque, per l’Inter l’apporto in campo del croato è fondamentale. Anche per lui giocare con la Croazia è una grande opportunità. Correa (vedi articolo) non sarà titolare con l’Argentina ma, sicuramente, anche lì, come nell’Inter, riuscirà a ritagliarsi il suo spazio. In questo finale di stagione si è fermato per piccoli problemini fisici. Mettere minuti e raggiunge una migliore condizione fisica darà all’allenatore nerazzurro maggiore possibilità di scelta in fase offensiva». Questa la disamina di Paventi sui due attaccanti e sul centrocampista dell’Inter.